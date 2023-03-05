حياة كريمة بالغربية.. الانتهاء من 566 مشروعا والعمل فى 377 أخرى بقرى زفتى

الغربية محمد طارق

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، خلال جولته لتفقد مواقع العمل داخل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى "نهطاي، سنباط، كفر سنباط، شرشابة وكفر الجزيرة"، على الحديث مع العمال وتحفيزهم لبذل أقصى جهد من أجل إنهاء كافة المشروعات داخل تلك القرى، وذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة في قرية كفر سنباط، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء مركز شباب متكامل بتكلفة 6.4 مليون جنيه ووصلت نسبة الأعمال به إلى 95%، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية في وحدة طب الأسرة والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 96% إلى جانب تفقد أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية تضم 80 وحدة سكنية.

كما تفقد محافظ الغربية، وحدة الحماية المدنية وحدة طب الأسرة في قرية سنباط والتي شارفت على الانتهاء بنسبة 97% إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة.

وتابع رحمي جولته بتفقد محطة مياه الشرب ووحدة طب الأسرة بقرية شرشابة، واختتمت الجولة بتفقد مركز الشباب ومدرسة نهطاي للتهعليم الأساسي بقرية نهطاي .

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروع داخل 54 قرية و88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.