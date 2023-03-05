حياة كريمة.. إطلاق التيار الكهربائي بنجع جبران في أسوان استجابة لمطالب الأهالى

أسوان - صلاح المسن

لأول مرة، وبعد عقود قضاها نحو 500 مواطن من البدو الرحل فى الظلام والاعتماد على الطاقة البديلة، حققت مبادرة حياة كريمة المستحيل، وإطلاق التيار الكهربائى بنجع جبران بمحافظة أسوان.

كما يجرى بالتوازى العمل فى أكثر من مشروع بمختلف القطاعات، وسط فرحة البدو الرحل من أهالى نجع جبران الذين يعيشون فى منطقة صحراوية نائية تبعد بمسافة 4 كيلومتر من الحضر وقرية بلانة الأم التابعة لمركز نصر النوبة، وبعد أن عاشوا عقود طويلة فى الظلام نظراً لبعد المسافة، معتمدين على وسائل الطاقة البديلة عن الكهرباء.

وجاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، لتتحول حياة أكثر من 500 مواطن ومواطنة من الظلام إلى طاقة نور بعد إطلاق التيار الكهربائى بالقرية ضمن المشروعات التى تشهدها قرى محافظة أسوان، مقدمين شكرهم للقيادة السياسية، فى المتابعة الميدانية المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بالمشروعات التنموية والخدمية ضمن هذه المبادرة الرائدة وحرصه على دفع معدلات الإنجاز للانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة لبدء تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية ومنها مشروع توصيل خدمات الكهرباء لشوارع ومنازل هذه القرية المحرومه والذى يضم شبكات بأطوال 1.7 كيلومتر من الكابلات، و15 كيلومترا، من الموصلات الكهربائية، و60 كشاف، ومحول كهربائى قدرة 200 ك.ف.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وثمارها الإيجابية فى الإرتقاء بالظروف الإقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها من الظروف المجتمعية، بجانب تحسين مستوى المرافق العامة وتوفير خدمات البنية الأساسية من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بكافة القرى والنجوع المستهدفة.

فى نفس السياق حققت مشروعات حياة كريمة طفرة كبيرة بمحافظة أسوان، من خلال مشروعات حيوية اقتربت أن تظهر للنور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل على توفير الخدمة وتحسين مستوى العيشة داخل القرى، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للافضل.

وتشهد قرى مراكز محافظ أسوان عدد كبير من المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التى تلامس حياة المواطنين، على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أحدثت نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات، فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل للاهالى فى تلك القرى.

وكانت توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء واضحة بضرورة دوران عجلة العمل بأقصى سرعة ممكنة لتشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، والتى ستتحول إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم.



إطلاق التيار الكهربائي بنجع جبران بأسوان (1)



إطلاق التيار الكهربائي بنجع جبران بأسوان (2)



إطلاق التيار الكهربائي بنجع جبران بأسوان (3)