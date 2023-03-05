حملات تموينية وإزالة تعديات على أراض زراعية فى عدد من مدن كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز كفر الشيخ، عددا من الحملات، منها حملات نظافة، وحملات تموينية، و حملات إزالة تعديات على أراض زراعية، وحملات رفع إشغالات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التطوير والتوسعة التي تتم بشارع عبد الهادي راضي، ومنطقة القنطرة البيضاء، وشارع الخليفة المأمون، وشارع النبوي المهندس، وتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرية الحمراوي، على محور الطريق الدولي محور30

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية علي الأسواق، والمخابز وضبط الأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 7 محاضر متنوعة، كما تابع أعمال النظافة اليومية، وتابع أعمال النظافة بالمدينة وقرى المركز، وصيانة وإنارة، منطقة المساكن الشرقية.

كنا تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة، إضافة لتنفيذ إزالة فورية في المهد لسمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية بقرية ٥ الطرفاية التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش بحضور نواب رئيس المركز ورؤساء القري والمراقب العام للتنمية والتعاونيات، وتابع أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف الصحي بشوارع قرية الزعفران، ورفع ناتج التطهير، ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، منظومة النظافة بشوارع المدينة ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى متابعة الأعمال بالمشتل والمداومة على رى وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق و الميادين العامة، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ،ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، والمتابعة على مدار الساعة، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى ، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، وكفر العرب.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة شدة خشبية لعمل سمل خرسانى على الأرض الزراعية بقرية بنى بكار بحضور آيات فتح الباب رئيس قرية بني بكار و نوبتجى مجلس مدينة مطوبس ،عبدالجليل صقر، كما تابع أعمال النظافة اليومية بأحياء وشوارع مطوبس، وبقرى المركز.

تابع أحمد علي عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال رفع للمخلفات، وتجمعات القمامة من النقط الثابتة، ورفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية كل في نطاق الاحياء، إضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها.

تابع خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، ورفع المخلفات من أماكن تجمعها ومسح وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، وتابع الحملات التموينية على الاسواق، ومنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة ،والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأجرى جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جولة تفقدية على محطات الوقود والموقف العمومي في نطاق مركز بيلا، للاطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الدورية لكافة المواقف محطات الوقود للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة للوقود والمسارات المقررة بكافة وسائل المواصلات.

وشملت جولة رئيس المدينة ورؤساء القري، محطات الوقود والموقف العمومي بنطاق مركز بيلا، وجرى التأكد من أن كل العدادات داخل المحطات تعمل بالأسعار الجديدة، والتزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الحالية وعدم الزيادة في أسعار المواصلات التعريفة المقررة داخل مركز بيلا، مناشداً كافة المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والمقررة لكل خط سير، موجها نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بمتابعة محطات الوقود بنطاق مركز بيلا، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، وتنفيذ حملات على المواقف الداخلية بالقري للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.



ازالة تعديات بقرية الحراوي



ازالة تعديات على الاراضي الزراعية



اعمال النظافة ببلطيم



اعمال تطوير وتجميل بكفر الشيخ



حملات عل محطات اوقود



رفع القمامة بمدينة سيدي غازي



رفع المخلفات بقلين



رفع كفاءة الانارة ببلطيم



صف الطرق بدسوق



متابعة اعمال تسليك البيارات