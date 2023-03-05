حاول الفض بينهما.. التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع شاب خلال مشاجرة عاطلين في السلام

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة مصرع شاب في العقد الثالث من العمر خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما على المخدرات، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما في بادئ الأمر تطورت للتشابك بالأيدي وتم فض الشجار بينهما من قبل الأهالي معتقدين أن الأمر انتهى عقب انصراف كلهما عن الآخر.

وأضافت التحقيقات أن أحد العاطلين أحضر سلاح أبيض ليستخدمه في الانتقام من خصمه، ثم توده إليه في المقهى الذى يجلس فيه، وبمجرد أن رآه أشهر سلاحه في وجه وتعدى عليه وحاول تسديد عدة طعنات له، إلا أن المتواجدين حاولوا فض الشجار بينهما مرة آخرى، إلا أن الآخر أحضر هو أيضا سلاح أبيض وحاول الاعتداء به على خصمه وتجددت المشاجرة مرة آخرى بينهما، وأثناء ذلك تقدم الشاب الضحية لمنعهم من التعدى على بعضهما، إلا أنه تلقى طعنة نافذة في الصدر خلال المشاجرة سقط على الأرض غارقا في دمائه، وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى قسم ضباط مباحث شرطة السلام أول إخطارا من إحدى المستشفيات بالمنطقة، تفيد بوصول شاب بطعنة نافذة في البطن، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء قبل تلقيه العلاج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بطعنة نافذه في الصدر، تم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه طعنا بالسكين، أثناء محاولة فض مشاجرة بين طرفين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.