"تعليم شمال سيناء" تكرم الطالبات المتميزات فى الأنشطة المدرسية.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء، الطالبات المتميزات بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، كرم الطالبات أوائل الصف الأول والثاني الثانوى، والرائدات المثاليات، وإدارة المدرسة لحصولها على المركز الرابع جمهورية فى مسابقة أحسن حديقة وأحسن مشتل.

وسبق واعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حصولها على المركزالرابع جمهوري للمرة الثانية على التوالي في مسابقة أجمل الحدائق المدرسية ،وأحسن المشاتل لمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات للعام الدراسي 2023/2022 .

وعقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء ، اجتماعاً تنسيقياً لتفعيل مشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة بمدارس شمال سيناء، و تم الإتفاق على أن عدد المدارس المستهدفة (68) مدرسة للمرحلتين الإعداديه والثانوية ، وأنه سيتم التنفيذ بدءً من اليوم الأحد، وشارك فى التجهيز لإنطلاق الحملة السيد العدل مشرف المحافظة لوحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بشمال سيناء ومروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والمنسق العام لمديرية التربية والتعليم لمشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة وعاصم السيد مسئول متابعة الموهوبين ومصطفى هريدي مسئول التعلم الذكى وإيمان عبدالعظيم مسئول الموهوبين.



تكريم طالبات متميزات فى أنشطة مدرسية بشمال سيناء



تكريم طالبات متميزات فى أنشطة مدرسية بشمال سيناء