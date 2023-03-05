تعليم القليوبية: متابعات مستمرة للمدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة بعض مدارس إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، رافقها خلال الجولة أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقدت مدير تعليم القليوبية، مدارس إدارة غرب شبرا الخيمة، منها مدرسة 6 أكتوبر بدمنهور شبرا تعليم أساسى، ومدرسة دمنهور شبرا الرسميه لغات، حيث شاركت طابور الصباح واستمعت للإذاعة المدرسية وتحية العلم، وتفقدت الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة.

كما ناقشت مدير تعليم القليوبية، الطلاب فى المنهج الدراسى وتابعت دفاتر تحضير المعلمين وخطط الأنشطة، كما تحاورت مع الطلاب على أهمية الإشتراك فى الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والمبادرات التى تتم داخل المدارس لتنمية روح المواطنة بين الطلاب والتنافس الفعال والمستمر بينهم.

وتفقدت، قاعات رياض الأطفال واستمعت إلى فقرات متنوعة من الأنشطة الموسيقية وأعجبت بأداء الأطفال المتميز، كما نبهت على ضرورة تكثيف متابعة مدير المدرسة للمعلمين والفصول التعليمية ومتابعة تطبيق الاستراتيجات الحديثة فى التدريس وتطبيقها والدخول على المنصات التعليمية للاستفادة من بنك المعرفة والحصول على معلومات تكنولوجية تخدم العملية التعليمية وتنمى روح التنافس بين طلاب المدارس.

وفى سياق متصل أجرى سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة لمدارس إدارة كفر شكر التعليمية، حيث تفقد المدرسة الرسمية للغات، ورافقه خلال الجولة عبدالمنعم حلمى متابعة المديرية، وممدوح موسى وكيل الإدارة.

وشارك "ندا"، طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتحية العلم وقام بالاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة ومتابعة المعلمين داخل الفصول ومناقشتهم فى الاستراتيجات الحديثة فى التدريس، كما ناقشهم فى التدريبات التى تتم داخل المدرسة ومدى الاستفادة من هذه التدريبات فى العملية التعليمية مما يكون له أثر إيجابى على الطلبة وعلى العملية التعليمية.

وحضر وكيل المديرية، تجربة الإخلاء فى المدرسة لمواجهة المخاطر من زلازل وغيرها، كما تفقد قاعات رياض الأطفال والأركان التعليمية والألعاب واستمع للأغانى الجميلة من الأطفال، وأشاد بتميز الأطفال ومستواهم المتميز ومهارتهم المتنوعة فى الإلقاء الشعرى والأغانى الجميلة.