تعرف على تفاصيل المشاركة فى معارض الأثاث "صنع فى دمياط"

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط عن انطلاق عددا من معارض الأثاث بعدة محافظات داخل الجمهورية، وذلك عقب نجاح تلك المعارض التى تم تنظيمها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها معارض "صنع فى دمياط" التى أقيمت بأرض المعارض بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهدت الغرفة التجارية اليوم إجراء قرعة علنية لأحد المعارض التى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لعرض الأثاث الدمياطى بأسعار مناسبة أمام الجمهور، وكذلك فى إطار خطة المحافظة لتشجيع وتنشيط السوق المحلى.

ويعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير معلومات عن معارض الغرفة التجارية وكذلك كيفية المشاركة ضمن عارضى الأثاث بمعارض "صنع فى دمياط"

مكان المعرض: جهاز تنمية المشروعات بجوار أرض المعارض شارع صلاح سالم بالقاهرة

الجهات المسؤولة: الغرفة التجارية بدمياط بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات

موعد المعرض: 9 مارس الجارى

مدة المعرض: 30 يوما

الأوراق المطلوبة للمشاركة: تقديم صورة حديثة من السجل التجارى ودفع الاشتراك بمقر الغرفة التجارية فى دمياط أو مكاتب جهاز تنمية المشروعات ..

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزينى وربى الغرفة التجارية بدمياط، أن المعارض التى تنظمها الغرفة التجارية تأتى كخطوة نحو تحقيق انتعاش السوق المحلى، لافتا إلى أن هناك حزمة من المعارض يتم التحضير لها بعدة محافظات مما يتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة وعرض منتجاتهم، إضافة إلى عودة الأثاث الدمياطى للمنافسة محليا مرة أخرى.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن هناك اهتمام كبير بفتح اسواق أمام أثاث دمياط، سواء كانت محلية أو عالمية، موضحا أن هناك دول عديدة مهتمة لاقتناء الأثاث الخشبى من دمياط على رأسها دول غرب أفريقيا والتى تعد أحد أهم الأسواق الصاعدة التى تستهدفها كافة القطاعات التجارية.