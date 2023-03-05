تشكيل لجنة لحصر خسائر حريق مصنع بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

قررت النيابة العامة بالعاشر من رمضان، انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق مصنع في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لبيان سبب اشتعال الحريق وحجم الخسائر الناجمة عنه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف مدير أمن الشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في مصنع في المنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وانتقل مدير أمن الشرقية إلى موقع الحريق، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع جلاس هوم في المنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وعلى رأسها مدير أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 9 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في طابقين من المصنع المقام على مساحة 3 آلاف و500 متر مربع، والتهمت النيران محتويات من المصنع دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب اشتعال النيران وحجم الخسائر.