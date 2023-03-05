اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مصرع 6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 05 مارس 2023 10:03 ص
تحريات لكشف ملابسات مصرع 6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر تحريات أمنية _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى 6 أشخاص مصرعهم داخل شقة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية إلى أن تسرب غاز أدى لتعرضهم لاختناق، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة عدد من الأشخاص داخل شقة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على 6 أشخاص مفارقين الحياة داخل شقة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن تسرب غاز أدى لوفاتهم.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة،وبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

تسرب غاز مدينة أكتوبر

امن الجيزة

وفاة بسبب الغاز



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