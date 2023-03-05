تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة مصابة بطعنات داخل مسكنها في الهرم وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، حيث تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات وتم العثور على جثة سيدة مسنة مصابة بطعنات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.