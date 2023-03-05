بيطرى الغربية: تحصين 20 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى الغربية، أنه تم البدء أمس فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى 2023، لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تم تحصين 20 ألف 800 رأس ماشية بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير المديرية فى بيان له، أنهم قاموا بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة لتحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها وعددها 266554، مناشدًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 134 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.

وأوضح أنور أن هناك لجان من الأطباء والمعاونين سوف تقوم بالمرور على المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات بجانب الأخرى المكلفة بهذا الشأن فى الوحدات أو فى لجان مركزية داخل القرى، وأن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22.5 جنيهًا للحيوان الواحد من الأبقار أو الجاموس و11 جنيها للحيوان الواحد من الأغنام أوالماعز.

وأشار إلى أنه وحال وجود أى شكوى فعلى المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطرى على تليفون 3332574.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، صرح أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم تطوير الإدارات البيطرية والمجازر بالأربعة مراكز، ويتم حاليا اختيار الأراضى التى سيتم إنشاء عليها المشروعات بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأضاف مدير المديرية، لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الأولى شهدت إنشاء 8 مجمعات بيطرية زراعية، على مساحة 330 مترا نصيب الوحدة البيطرية 140 مترا تقريبا نصيب الوحدة البيطرية، والباقى جمعية زراعية ومركز ارشاد زراعى، مضيفًا أنه جارى انتهاء المرافق بكافة المشروعات التابعة.