"بس" إله الفكاهة والمرح لدى الفراعنة بمتحف الغردقة.. اعرف حكايته

يضم متحف آثار مدينة الغردقة، قطعة أثرية شهيرة وفريدة وهى "بس" وهو مصنوع من الحجر الجيرى، ومن أحد القطع التى توضح أن المصرى القديم كان يهتم بالفكاهة والمرح للترويح عن نفسه خلال يومه المكتظ بالعمل الشاق.

يعتبر المعبود "بس" هو أحد المعبودات المصرية القديمة، وكان يحظى بشعبية كبيرة خلال الدولة الحديثة، ويرى بعض الباحثين أن أصول بس تعود إلى وسط إفريقيا وبخاصة منطقة البحيرات العظمى والتى كان يقطنها قبائل من الأقزام فى الكونغو أو رواندا، ويرى البعض الآخر أنه قد صُدر إلى مصر من الميثولوجيا الفينيقية من قبرص القديمة.

ويمثل بهيئة قزم منتفخ الوجنتين وله ذقن تشبه المروحة، وترتسم على وجهه علامات الوجوم لتثير الرعب فى نفوس الأشرار، وفى بعض الأحيان وخاصة مع بداية الأسرة الـ18 كان يصور ولديه زوج من أجنحة الصقور، وذكر أسم " بس " فى جنوب الدولة القديمة ولكن يعتقد أنه لم يعبد إلا فى عصر الدولة الحديثة فى طيبة.

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة، إنه وجد اسمه بكثرة فى معبد "دندرة" وعبد أيضًا فى العصر الرومانى على أنه الشافى الذى تسلح بالدرع والسيف، وكان يعبد على أنه رب الرقص والموسيقى وكل أنواع الملذات.

وأضاف وكيل الشئون الأثرية بمتحف الغردقة فى وصف "بس" أنه عبد أيضا كحامى عن الأطفال والنساء الحوامل وباعد الكوابيس عن الناس، وحامى كل شيء جيد وعدو الأرواح الشريرة والثعابين وكل شيء سيء، كما عبد كرب للتجميل حيث وجد على صناديق مستحضرات تجميل.