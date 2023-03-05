اليوم السابع.. الرئيس السيسى: دعم مصر ثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: الرئيس السيسى يستقبل «محمد شياع السودانى» ويؤكد: دعم مصر ثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق.. الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى بالمحافظات.. انطلاق معرض أهلا رمضان الرئيسى خلال أيام

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الرئيس السيسى يستقبل «محمد شياع السودانى» ويؤكد: دعم مصر ثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق.. الرئيس يبحث مع رئيس وزراء العراق تفعيل وتنويع التعاون الثنائى.. ويؤكد الحرص على الإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين القاهرة وبغداد.. و«السودانى» يشدد على تعزيز التعاون والاستفادة من الكفاءات المصرية بمختلف المجالات

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الحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى بالمحافظات

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