اليوم السابع
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الأحد، 05 مارس 2023 11:01 م
أكرم القصاص
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اليمن وإندونيسيا يبحثان زيادة المنح المقدمة من الجامعات الإندونيسية للطلاب اليمنيين

الأحد، 05 مارس 2023 10:00 م
اليمن وإندونيسيا يبحثان زيادة المنح المقدمة من الجامعات الإندونيسية للطلاب اليمنيين مازن الجفرى
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 بحث وكيل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي لقطاع البعثات اليمني الدكتور مازن الجفرى اليوم /الأحد/ مع سفير إندونيسيا غير المقيم لدى اليمن محمد إزران، إمكانية زيادة المنح المقدمة من الجامعات الإندونيسية للطلاب اليمنيين ، وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية بصفة عامة.


وأكد الجفرى -خلال اللقاء- وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - على متانة العلاقات الأخوية التي تربط اليمن بإندونيسيا .. مشيدا بمواقف إندونيسيا الداعمة لليمن ولإحلال السلام الشامل ، موضحا أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التعاون المشترك في الجوانب الثقافية والأكاديمية بين البلدين ، عبر تعزيز دور الوزارة في عملية الإشراف على المنح المقدمة من الجامعات الإندونيسية للطلاب اليمنيين، والعمل المشترك في تخصيص حصة للطلاب اليمنيين في برنامج KNB السنوي المقدم من وزارة التعليم العالي الإندونيسي للدول النامية.


بدوره، أكد السفير الإندونيسي استعداد بلاده تقديم كل مايلزم لتطوير وتحسين العلمية التعليمية والثقافية والأكاديمية، وتعميق وتطوير العلاقات بين البلدين خاصة بما يتعلق بتنظيم المنح الدراسية للطلاب بشكل صحيح .


اليمن

إندونيسيا

الجامعات الاندونيسية

المنح الدراسية



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