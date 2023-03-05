المعمل الجنائي يحدد مصير عاطل حول منزله إلى ورشة تصنيع أسلحة نارية فى الحوامدية

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطل حول منزله إلى ورشة لتصنيع أسلحة نارية فى الحوامدية، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الحوامدية، وضبط بحوزته 4 أسلحة خرطوش، وأدوات تستخدم في التصنيع، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، فتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية) لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وعثر بداخلها على (عدد 4 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.