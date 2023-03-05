المجموعة المالية هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، بقيمة 805.5 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 1.2 مليار جنيه، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، على أن يتم توزيعها وفقًا لمتحصلات المحفظة. وفيما يلي تفاصيل الشرائح الثلاثة:

تبلغ قيمة الشريحة "A" 241.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)تبلغ قيمة الشريحة "B" 310.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)تبلغ قيمة الشريحة "C" 253.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالتعاون من جديد مع شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» عبر الإتمام الناجح لهذا الإصدار الذي يعد أكبر صفقة في سوق رأس المال للشركة، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها لتنفيذ خطط التوسع الطموحة. وأشاد العيوطي بالقدرات التنفيذية الكبيرة التي ينفرد بها فريق عمل المجموعة المالية هيرميس والذي نجح في إتمام العديد من صفقات سوق رأس المال في السوق المصري. وأكد أن مثل هذه الإنجازات تعد دليلًا قويًا على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة ودورها الفعال في دعم أسواق رأس المال في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها الساحة مؤخرًا.

وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من الصفقات لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، وكانت الصفقة الأولى هي إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» خلال عام 2019، وتبعها توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه بين «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» و«مدينة نصر للإسكان والتعمير» خلال عام 2021. وفي العام الماضي نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام خدماتها الاستشارية لصالح الشركة في صفقة بقيمة 300 مليون جنيه ضمن برنامج لإصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه، نظرا لقدراتها الفريدة في تقديم حلول تمويلية متكاملة لمختلف العملاء.

ومن جانبه أعرب المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، عن سعادته بهذه الخطوة والتعاون المثمر مع المجموعة المالية هيرميس والذي تكلل بإتمام الإصدار الثاني، والذي شهد اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين وذلك بسبب ثقتهم في رؤية الشركة وقدرتها على تحقيق خطط النمو لاسيما وأنها تمكنت من تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2022 وذلك على خلفية نمو إجمالي المبيعات بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق. وأشار سلام إلى أن الحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، وهو ما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء بالإضافة إلى توسيع انتشارها الجغرافي حتى تستحوذ على حصة سوقية أكبر في ظل ارتفاع الطلب على سوق العقارات سريع النمو. وأشاد سلام بالشراكة مع أبرز بنك استثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة،

نظرًا لقدراته الكبيرة التي ستساعد الشركة على تحقيق مزيد من النمو وترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها أفضل شركات التطوير العقاري والمتخصصة في توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية المميزة في مصر.

ويأتي نجاح هذه الصفقة بفضل الخبرة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس في أسواق ترتيب وإصدار الدين لاسيما في قطاع التطوير العقاري، إذ تمكنت المجموعة من إتمام عدة صفقات توريق متتالية مع عدد من شركات التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز»، بالإضافة إلى إتمام إصدارين لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه عام 2021 و986 مليون جنيه عام 2022. كما نجحت المجموعة في إتمام الإصدارين الثاني والثالث بقيمة 425 مليون جنيه و292.5 مليون جنيه من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» خلال عام 2022.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار. وقام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية، والذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.











