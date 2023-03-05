الكهرباء: الإفراط فى استخدام التكييف وراء ارتفاع قيمة الفاتورة

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ارتفاع معدلات الاستهلاك تبدأ من فاتورة أبريل التى يتم تحصيلها فى مايو، وتستمر حتى فاتورة نوفمبر من كل عام، موكدا أن ارتفاع معدلات الاستهلاك تبدأ تدريجا من فاتورة شهر أبريل مع بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض المواطنين يفرطون فى استخدام التكييف خلال أشهر الصيف، وهو ما يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصل الصيف، وتعد أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع قيمة الفاتورة، بالإضافة إلى سخانات الكهرباء وغلاية المياه وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.

وأوضح حمزة، أن المواطن هو المتحكم الوحيد في قيمة الفاتورة الشهرية، موضحا أن من يقل استهلاكه عن 650 كيلو وات ساعة شهرياً يحصل على دعم من الدولة، ويبلغ نسبة مستهلكي هذه الشرائح 35% من إجمالي عدد المشتركين الذين يبلغ عددهم حوالي 29 مليون مشترك.