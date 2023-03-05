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الكنيسة ترسم راهبين جديدين لدير "الأنبا شنودة" بسوهاج

الأحد، 05 مارس 2023 12:27 م
الكنيسة ترسم راهبين جديدين لدير "الأنبا شنودة" بسوهاج دير القديس الأنبا شنودة يحتفل برهبنة اثنين من طالبي الرهبنة
كتب: محمد الأحمدى

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احتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربى (الدير الأبيض) بسوهاج، أمس، برهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهما فترة الاختبار الرهباني المقررة.
 
وصلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها، إلى جانب نيافة الأنبا أولوجيوس اسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلت، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاوفيلوس أسقف منفلوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة. كما شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير، ودير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (الدير الأحمر) بسوهاج.
 
ويعتبر الراهبان الجديدان هما:
- الراهب فام الشنودي
- الراهب أبادير الشنودي
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

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