الكلية الإكليريكية تنظم لقاء ثقافيا لطلبة كليات اللاهوت في مصر

كتب: محمد الأحمدى

استضافت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس أمس اللقاء الثقافى لطلاب كليات اللاهوت فى مصر، والذى نظمته رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط، تحت عنوان "العناية بالطبيعة والخليقة"، بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة وتوابعها ووكيل الكلية وبعض من أساتذتها، وبمشاركة 150 طالبا.

وتضمن اللقاء الثقافى 3 جلسات دارت حول "العناية بالطبيعة والبيئة كتابيًا وكنسيًا الى جانب بعض الخبرات العملية. كما نوقش موضوع "ماذا يمكن أن نعمل من أجل بيئتنا".

وانتهى اللقاء بعدد من الأفكار والتوصيات العملية ينفذها الطلاب المشاركون في كلياتهم.