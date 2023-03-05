اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تحويل مستحقات القائمة الـ116 لعمالة مصرية غادرت الأردن

الأحد، 05 مارس 2023 04:38 م
القوى العاملة تعلن تحويل مستحقات القائمة الـ116 لعمالة مصرية غادرت الأردن
كتبت - مرام محمد

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أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة التضمان الاجتماعي بالأردن - استكمالا لما تم تحويله سابقا - عملية تحويل القائمة الـ116 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 74 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
 
وذكر البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - 9 مكاتب تحمي وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري – بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، ومساندتها في كافة حقوقها المشروعة.
 
وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة http://www.manpower.gov.eg،
وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن،وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
 
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.
 
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القوى العاملة

العمالة المصرية

العمالة المصرية في الأردن



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