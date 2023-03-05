الشرطة الفلبينية ترفع حالة التأهب استعدادا لإضرابات عمال النقل

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أكدت الشرطة الفلبينية، رفع حالة تأهب القوات بدءا من غد الاثنين استعدادا لاضرابات عمال النقل والمواصلات المقرر أن تستمر لمدة اسبوع.



ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، اليوم الأحد عن متحدث باسم الشرطة قوله، إن 80 بالمئة من القوات ستكون في وضع استعداد وقد يتم نشر حوالي 18 ألف شرطي بمنطقة العاصمة وفق الحاجة، وخاصة في مناطق توفير خدمات المواصلات المجانية للمواطنين.



وتابعت السلطات بالقول إنه سيتم إرسال عشرات العربات لنقل المواطنين العالقين وفق الحاجة كما سيتم الاستعانة بالعشرات من ضباط المرور استعداد للإضراب الذي من المقرر أن يستمر بدءا من غد وحتى 12 من مارس الجاري للمطالبة بتحسين أوضاع العمال.