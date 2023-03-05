الشرطة الباكستانية تسلم عمران خان مذكرة لحضور محاكمته وتنصرف دون اعتقاله

كتب أحمد جمعة

سلمت الشرطة الباكستانية، الأحد، مذكرة إلى رئيس الوزراء السابق عمران خان للحضور أمام المحكمة على خلفية قضية "توشاخانا" التى اتُهم فيها بتلقى هدايا من زعماء أجانب خلال فترة حكمه وبيعها، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام باكستانية.

وأشار الإعلام الباكستاني إلى أن شرطة إسلام آباد سلمت عمران خان مذكرة للحضور أمام المحكمة وغادرت لاهور بدون اعتقاله، مشيرة إلى إجراء رئيس الوزراء السابق اجتماع مغلق مع قيادات حزب أنصاف الذي يتزعمه.

ونشر حزب "إنصاف" -الذى يترأسه خان- تغريدة فى حسابه الرسمى على تويتر تحدث فيها عن وصول الشرطة إلى مقر إقامة زعيم الحزب لاعتقاله.

وكان عمران خان قد تلقى فى الأول من مارس الحالى مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة، بسبب عدم مثوله أمام المحكمة على خلفية ما عُرف بقضية توشاخانا (مستودع الهدايا).