الشؤون التطويرية النسائية فى المسجد الحرام تدشن مشروع "خدمتكم شرف"

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دشنت الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، مشروع " خدمتكم شرف" لخدمة قاصدات المسجد النبوى الشريف.



وذكرت قناة (السعودية الإخبارية) أن الهدف من مشروع "خدمتكم شرف" هو رفع نسبة رضا القاصدات عن الخدمات النسائية المقدمة لهن، ومعرفة مقترحاتهن.



وكان الرئيس العام لشئون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس قد دشن يوم الخميس الماضى أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك، فى تاريخ رئاسة الحرمين حيث تعتمد على تنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار، وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.



وتهتم شؤون الحرمين برحلة المعتمر والمصلى والزائر من وصولهم للساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم فى المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة فى الروضة الشريفة.