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السيدة انتصار السيسى تعبر عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات

الأحد، 05 مارس 2023 12:21 م
السيدة انتصار السيسى تعبر عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات السيدة انتصار السيسي
كتب محمد الجالى

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عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات.

وكانت قرينة رئيس الجمهورية أعربت عن سعادتها أمس بحضور احتفالات اليوم العالمى للمرأه تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس  بوك": "لقد حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل".

وأضافت: "خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعوا الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير".

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انتصار السيسي

الرئيس

يوم المرأة

اليوم العالمي للمرأة



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