السفير المصرى فى كوريا الجنوبية يلتقى الدارسين المصريين بجامعات سول.. صور

كتب أحمد جمعة

استضاف السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر فى سول عاصمة كوريا الجنوبية الدارسين المصرين فى كوريا الجنوبية، أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية (الدفاع والتجاري)، حيث تم إطلاع الدارسين على أهم التطورات التى تشهدها مصر فى مجال البناء والتطوير، وطبيعة العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا التى تتميز بالعديد من التفاعلات الايجابية والتعاون المشترك فى مجالات من بينها زيادة الصادرات المصرية إلى كوريا وتبادل الزيارات، حيث زار مصر مؤخرًا وفود كورية من المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا وكذلك من وزارة البيئة الكورية لتطوير التعاون بين البلدين.

وأكد السفير خالد عبد الرحمن على الدور الهام للدارسين المصريين فى كوريا لكونهم سفراء لمصر فى مجالات دراستهم، وأهمية استفادتهم من التواجد فى الجامعات الكورية لنقل الخبرات العملية إلى مصر ولزيادة التعاون بين البلدين فى المجال التعليمى.

وتشمل تخصصات الدارسين العديد من المجالات من أهمها اللغة الكورية، البيئة، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة والتصميم المعمارى، الإعلام، التصوير، الموسيقى والتراث.

وقال السفير خالد عبد الرحمن أن مصر الآن تعمل على بناء دولة جديدة متطورة كما فعلت كوريا، وإن هناك فرص كبيرة للتعاون بين البلدين حيث تؤمن القيادة السياسية فى مصر وكوريا بأهمية هذا التعاون المشترك من أجل مستقبل أفضل للبلدين.

ورحب السفير المصرى بتواجد كبرى الشركات الكورية فى مصر وقيامها بالمساهمة فى توطين الصناعة بالتعاون مع شركات مصرية، وتطويرها فى مجالات عديدة من بينها صناعة الإلكترونيات وقطارات المترو والأجهزة المنزلية وبناء المفاعل النووى فى الضبعة، ودعا الشركات الكورية المتوسطة والصغيرة إلى دخول السوق المصرى من خلال بحث فرص التصنيع المشترك مع الشركات المصرية والتصدير إلى الأسواق الخارجية فى افريقيا واوروبا والشرق الأوسط.

وأشار إلى نجاح رحلات الشارتر خلال موسم شتاء 2022 / 2023 وإقبال السياح الكوريين على زيارة مصر بعد جائحة كورونا، حيث كانت نسبة أشغال الطائرات 98%؜ مما يشجع البلدين على بحث إمكانية فتح خط طيران مباشر بين سول والقاهرة، فى ضوء وجود طلب كبير فى كوريا لزيارة مصر، وكذلك زيادة عدد الشركات الكورية العاملة فى مصر وضرورة تسهيل السفر بين البلدين من خلال فتح خط طيران مباشر.

جانب من الحضور

سفير مصر لدى كوريا الجنوبية يتحدث للدراسين

جانب من اللقاء