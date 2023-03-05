السجن 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.م.ع" بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص بدائرة مركز المنشأة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم " ا.ن.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ر.ع.ا" بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه بإفشاء أمور خادشة خاصة به، وذلك بنشر صور وفيديوهات خاصة به وبأسرته على موقع التواصل الاجتماعي واتس اب، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.