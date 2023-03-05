الحرمان من النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية

كتبت إيناس البنا

تشير دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أي مشاكل متعلقة بالنوم.

وذكر الخبراء الذين أجروا هذه الدراسة أن هناك فئتين من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية، أولاً، الأشخاص الذين يعانون من الأرق، وثانيًا الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم.

يقول الخبراء إن الحرمان من النوم يشكل خطرًا خطيرًا للإصابة بنوبة قلبية، كلما زاد حرمان الشخص من النوم، كان أكثر عرضة للخطر، من أجل الحفاظ على صحة القلب، يجب ألا نعطي الأولوية لنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ولكن أيضًا النوم الكافي.

حول هذه الدراسة

نُشرت هذه الدراسة مؤخرًا في مجلة Clinical Cardiology أجرى خبراء الجامعة تحليلًا متعمقًا للدراسات السابقة التي شملت ملايين البالغين من جميع أنحاء العالم، كانت هناك 9 دراسات حول هذا الموضوع بالذات، من بين مليون بالغ ، قرابة 13 % منهم يعانون من الأرق.

بينما أفاد البعض الآخر أنهم يواجهون أعراضًا مثل صعوبة النوم، أو صعوبة البقاء نائمين أو الاستيقاظ مبكرًا، أو عدم القدرة على العودة إلى النوم.

بعد أن قام الخبراء بتتبع تاريخ صحة قلبهم لأكثر من 9 سنوات، اكتشفوا أن الأشخاص الذين ينامون لمدة 5 ساعات أو أقل كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية 1.38 مرة من الأشخاص الذين كانوا ينامون لمدة 6 ساعات أو أكثر.

لماذا يؤثر الأرق على قلبنا؟

يقول الخبراء أنه عندما لا يحصل الناس على قسط كافٍ من النوم، يحدث ارتفاع كبير في هرمون الإجهاد الكورتيزول في الجسم، يؤدي هذا الارتفاع بدوره إلى تسريع تصلب الشرايين والكوليسترول وتراكم الدهون والمواد الأخرى في الشرايين، هذه هي الطريقة التي تؤثر بها على قلبنا وتجعلها أكثر عرضة للسكتة القلبية، الأشخاص الذين يعانون من الأرق على وجه الخصوص معرضون للخطر بغض النظر عن أعمارهم.

الحالات المزمنة التي تزيد أيضًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية

ضاعفت عوامل الخطر الإضافية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية المرتبطة بقلة النوم، يقول أحد الخبراء: "ليس من المستغرب أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق والذين يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم أو [مشاكل] الكوليسترول أو مرض السكري كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك".

"الأشخاص المصابون بالسكري الذين يعانون من الأرق لديهم احتمال مضاعف للإصابة بنوبة قلبية."