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التموين تمد معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 مارس 2023 05:00 ص
التموين تمد معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار.. اعرف التفاصيل وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على مد معارض "أهلا رمضان" بكافة السلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة  تصل لـ 30%  كما تستمر فروع المعارض اليوم السبت، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية  فى استقبال المواطنين  كما تفتتح وزارة التموين منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم في محافظات الوجه القبلي، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السابعة  من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ويأتى ذلك في الوقت الذى وجه فيه ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بنشر معارض "أهلا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة وجمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل لـ30%، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر  مارس  الجاري، كما تحرص الوزارة على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت ، فى صرف الدفعة السابعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين. 


التموين

معارض اهلا رمضان

تخفيضات اهلا رمضان

أسعار السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية بمعارض اهلا رمضان

تخفيضات معارض أهلا رمضان



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