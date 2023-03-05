البنك المركزى الأوروبى يتوقع رفع معدلات الفائدة مجددا الشهر الجارى

قالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد، إن البنك يعتزم رفع تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة أخرى خلال اجتماعه فى مارس الجارى.

وقالت لاجارد لصحيفة آل كوريو الإسبانية، لدى سؤالها عماذا سوف يحدث فى وقت لاحق من الشهر الجاري" من المرجح بصورة كبيرة أننا سوف نرفع معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس".

وفى سياق متصل، صرحت كريستين لاجارد لمجموعة فوسينتو الإعلامية الإسبانية بأن التضخم الأساسى فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو سيظل مرتفعا على المدى القريب، ومن ثم فإن رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى وقت لاحق من هذا الشهر أصبح أكثر ترجيحا بشكل متزايد.

ورفع المركزى الأوروبى بالفعل الفائدة بثلاث نقاط مئوية منذ يوليو، وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى فى 16 مارس/آذار.