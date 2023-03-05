الانتهاء من المدفن الصحى بالخطارة وبلبيس ورفع 222 ألف طن مخلفات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حققت محافظة الشرقية، إنجازا ملموسًا فى مجال الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة المتكاملة، لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، والمتضمن برنامج تطوير مشروعات البنية التحتية وتحقيق رؤية مصر 2030.

فانتهت من مشروعى المدفن الصحى بمنطقة الخطارة وبلبيس، بالإضافة إلى تطوير ومضاعفة أعداد محطات وسيطة، وفرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة، و رفع كفاءة منظومة النظافه وتدعيمها بالمعدات والآلات والسيارات اللازمة لهذا الغرض.

وقال مراد رأفت سكرتير مساعد لمحافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة تسلمت المدفن الصحى بالخطارة، بعد إضافة خلية جديدة على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 10 ملايين، لافتًا أنها إنشئت لتدعيم الخليتين السابقتان نظر لتزايد المتولد اليومى من المخلفات بنطاق المحافظة، لافتًا أن مساحتها الكلية الآن أصبحت حوالى 35 فدان.

وأيضًا المدفن الصحى لمدينة بلبيس والمقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه، يشتمل على "خلية دفن صحى، بحيرة تبخير سائل الترشيح مبطنة من الداخل بالخرسانة ومحاطة من الخارج بزلط الريب، سور، بوابه" وباقى التجهيزات، وكلها مقامة على أحدث نظم وفقًا للإشتراطات البيئة، كما يحواطه شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

واشار إلى أن وحدة التدخل السريع، التى دعمت بأحدث الإمكانيات ضمن خطة استكمال لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، تمكنت خلال عام واحد من رفع 222 ألف 260 طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة بواقع 11 ألف 148 نقلة.

ويضيف الية ماهر الشناف، مدير عام إدارة البيئة بالشرقية، أنه استكمالًا للمنظومة تم إنشاء وتسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة بعد تطويرها وفقا للإشتراطات البيئة، حيث يوجد 14 نقطة على مستوى المحافظة، تم تطوير 7 منهم، من بينها محطتى الإبراهيمية، وديرب نجم بتكلفة بلغت 56 مليون جنيه، والتى نجحت فى رفع 394 ألف طن تراكمات قديمة بمدن "ههيا، الإبراهيمية، ديرب نجم، الحسينية، القنايات، كفر صقر، أولاد صقر، القرين، فاقوس، أبوكبير، مشتول السوق، بلبيس، الزقازيق"، فضلاً عن توريد معدات متحركة بالمحطات الوسيطة بمدن "أولاد صقر، كفر صقر، أبوكبير، ههيا، القنايات" وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتكلفة تصل إلى 44,44 مليون جنيه.



الشرقية تستكمل منظومة المخالفات الصلبة



الشرقية تستكمل منظومة المخالفات الصلبة



الشرقية تستكمل منظومة المخالفات الصلبة



مشروعى المدفن الصحى بمنطقة الخطارة (1)