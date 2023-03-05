الإرشادات اللازمة للقبول بمسابقة معاون نيابة إدارية بعد مد فترة التسجيل

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

بعد قرار النيابة الإدارية بمد فترة التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة؛ على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية حتى الساعة الثالثة من عصر غدًا الإثنين، ينشر "اليوم السابع" الإرشادات اللازمة لقبول التسجيل فى مسابقة معاون نيابة إدارية:

أولا: يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الالكترونى، واتباع الإرشادات بدقة، حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

ثانيا: لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان، أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

ويتم التقديم عن طريق التقديم المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى، وبمقر الهيئة بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر.

بدء تقديم الطلبات في تمام التاسعة صباحا، وينتهى في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في فترة أيام تقديم الطلبات.

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها، ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سنة عن 30 سنة، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

وقررت النيابة الإدارية مد فترة التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة؛ على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية حتى الساعة الثالثة من عصر غدًا الإثنين ، وذلك عبر أي من الرابطين:

رابط أول:

https://bit.ly/3EAf3ur

رابط ثاني:

https://alt.apsys.app/login