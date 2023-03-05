الأمير هارى يمدح زوجته ميجان ماركل.. ويؤكد: أنقذتنى من الحياة الملكية

كتبت ريهام عبد الله

قال الأمير هارى، دوق ساسكس، إن زوجته ميجان ماركل كانت "من عالم مختلف"، وأنها ساعدت فى إخراجه من الحياة الملكية، حيث أشاد بزوجته لكونها إنسانة استثنائية، وذلك فى لقاء صريح مع خبير الصدمات جابور ماتى.

كشف دوق ساسكس فى المقابلة أن ميجان أنقذته من حياته القديمة، مدعيًا أنه كان عالقًا قبل أن تخرجه، واعترف الأمير بأنه "شعر أنه حر بشكل كبير، بعد إصدار مذكراته الأخيرة spare"، وقال الأمير البريطانى إنه لم يكن بإمكانه فعل ذلك بدون ميجان، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الأمير هارى وميجان ماركل

الأمير هارى: زوجتى أنقذتنى

وتابع هارى: "قال الناس إن زوجتى أنقذتنى، لقد كنت عالقًا فى هذا العالم وكانت من عالم مختلف وساعدت فى إخراجى منه، لكن لم يكن أى من عناصر حياتى ممكنًا لولا رؤيته بنفسى"، وأضاف: "شريكتى إنسانة استثنائية، وأنا ممتن إلى الأبد للحكمة والمساحة التى كانت قادرة على إعطائى إياها."

تأتى محادثة هارى بعد الكشف عن طرده هو وميجان من منزلهما Frogmore Cottage بواسطة قصر باكنجهام، حيث يُزعم أن الزوجين مُنحوا أسابيع لإخلاء منزلهم البريطانى بعد ظهور مذكرات هارى "سبير" فى المتاجر فى يناير الماضى.

وقالت مصادر لصحيفة ديلى ميل، إن الملك تشارلز والد هارى وجد انهيار علاقته مع ابنه الأصغر "مؤلمًا للغاية".



الأمير هارى دوق ساسكس

عقاب ملكى للأمير هارى وميجان ماركل بعد "كتاب كشف الأسرار"

ومن جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل طردا من منزلهما فى دارة ويندسور التابعة للعائلة الملكية البريطانية، مما يحرمهما من أى مقر إقامة فى بريطانيا، بحسب "سكاى نيوز".

وكانت دارة "فروجمور كوتدج"، التى جددها الزوجان بتكلفة بلغت 2.4 مليون جنيه إسترليني، هدية زفاف من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2018.



الأمير هارى خلال اللقاء

وذكرت صحيفتا "تليجراف" و"صن" أن هذه الدارة منحت للأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث.

وبحسب المعلومات الصحفية، طلب من هارى وميجان، المعروفين أيضا بلقب دوق ودوقة ساسكس، إخلاء العقار فى يناير بعد أيام قليلة على نشر مذكرات الأمير التى تحمل عنوان "سبير" أو "الاحتياطي".

ويجرى الملك تشارلز، الذى لطالما نادى بتقليص النفقات المرتبطة بالعائلة الملكية، حاليا إصلاحا شاملا لتمويل الأسرة.