اليوم السابع
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الأحد، 05 مارس 2023 02:21 م
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إنقاذ شخص تعطل به المصعد داخل عقار فى إمبابة

الأحد، 05 مارس 2023 02:20 م
إنقاذ شخص تعطل به المصعد داخل عقار فى إمبابة مصعد- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الإنقاذ البرى التابع لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، في إنقاذ أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير داخل أحد العقارات بشارع حسن الأكبر بمنطقة الأمل بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتم إجراء اسعافات أولية له وتبين سلامته بالكامل ولم يتعرض لأي إصابات.
 
 
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد باحتجاز شخص تعطل به الأسانسير بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلي الفور قوات الحماية المدنية إلي محل البلاغ وتم إنقاذ المحتجز وخروجه بدون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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