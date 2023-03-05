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إكسترا نيوز: الدفع بـ4 قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة حاويات بقناة السويس

الأحد، 05 مارس 2023 06:59 م
إكسترا نيوز: الدفع بـ4 قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة حاويات بقناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
كتب- السيد فلاح

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أعلنت قناة إكسترا نيوز، تعامل قناة السويس مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.
 
وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL، موضحا أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر  78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.
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ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.
 
وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
 
 

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