إعلان نتائج بطولة التجديف داخل الصالات للجامعات والمعاهد العليا المصرية

كتب محمد صبحى

أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للتجديف داخل الصالات برحاب الجامعة الأمريكية ، بمشاركة (12) جامعة مصرية وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب.

وأقيمت البطولة بإشراف، الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور ياسر مبروك، مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، ومحمد عبد الرحمن، مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

وأسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

** السباق الأول 2000م طلبة 4×50م :

- المركز الأول: جامعة حلوان.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: التعليم العالي.

** السباق الثاني 2000م طالبات 4×50م :

- المركز الأول: جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: الجامعة الأمريكية.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.

** السباق الثالث: فردي 1000م طلبة:

- المركز الأول: التعليم العالي.

- المركز الثاني: جامعة حلوان.

- المركز الثالث: جامعة القاهرة.

** السباق الرابع: فردي 1000م طالبات:

- المركز الأول: الجامعة العربية.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: جامعة عين شمس.

** السباق الخامس: فردي خفيف الوزن 500م طلبة:

- المركز الأول: التعليم العالي.

- المركز الثاني: الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية

** السباق السادس: فردي خفيف الوزن ٥٠٠م طالبات:

- المركز الأول: جامعة حلوان.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: الجامعة الأمريكية.

** السباق السابع: فردي 500م طلبة:

- المركز الأول: التعليم العالي.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: جامعة حلوان.

** السباق الثامن: فردي 500م طالبات:

- المركز الأول: الجامعة الأمريكية.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.

** السباق التاسع: فردي خفيف الوزن 1000م طلبة:

- المركز الأول: التعليم العالي.

- المركز الثاني: جامعة مصر للعلوم.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.

** السباق العاشر: فردي خفيف الوزن 1000م طالبات:

- المركز الأول: جامعة حلوان.

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الجامعة الأمريكية.

** السباق الحادي عشر: مختلط خفيف الوزن 2000م تتابع 4×50م :

- المركز الأول: جامعة حلوان.

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية .

- المركز الثالث: التعليم العالي.

** السباق الثاني عشر: مختلط 2000 متر تتابع 4×50 :

- المركز الأول: جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: الجامعة الأمريكية.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.