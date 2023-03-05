إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة وتوك توك بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في تصادم سيارة وتوك توك بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة وتوك توك بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة زهرة أمين، وسمر أمين، ومحرم فؤاد ونجليه فؤاد وأحمد.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

