إصابة 3 فى مشاجرة بسبب معاكسة ربة منزل بسوهاج والأمن يضبط المتهمين

سوهاج محمود مقبول

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم أول سوهاج بسبب معاكسة ربة منزل بالشارع، نتج عن المشاجرة إصابة 3 من طرفى المشاجرة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث قسم أول سوهاج ورئيس وحدة مباحث القسم بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج حيث تبين أنها بين " طرف أول " محمد ح م م 30 سنة سائق مصابًا " جرح قطعى بإبهام اليد اليمنى وأخر بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم " وزوجته هبة ن ص س31 سنة ربة منزل.

وبين " طرف ثان "طلعت ا ع م 30 سنة عامل أجرى مصابًا " بجرح طعنى أسفل الأبط الأيسر وأخر بالصدر " والده أبو الحمد ع م 68 سنة بالمعاش مصابًا " بجرح طعنى بالصدر وجرح أسفل الرقبه " وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول سلاح أبيض " سكين " وبمواجهة الطرف الأول أقر بارتكاب الواقعة بسبب قيام الأول من الطرف الثانى بمعاكسة الثانية من الطرف الأول وبسؤال شقيق الثانى من الطرف الثانى المدعو محمد ع م 56 سنة موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم واتهم الطرف الأول بإحداث إصابة شقيقه ونجله المذكورين تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.