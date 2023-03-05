اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 مارس 2023 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 فى مشاجرة بسبب معاكسة ربة منزل بسوهاج والأمن يضبط المتهمين

الأحد، 05 مارس 2023 10:23 ص
إصابة 3 فى مشاجرة بسبب معاكسة ربة منزل بسوهاج والأمن يضبط المتهمين حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم أول سوهاج بسبب معاكسة ربة منزل بالشارع، نتج عن المشاجرة إصابة 3 من طرفى المشاجرة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى وتم ضبط المشاركين فيها.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث قسم أول سوهاج ورئيس وحدة مباحث القسم بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج حيث تبين أنها بين " طرف أول " محمد ح م م 30 سنة سائق مصابًا " جرح قطعى بإبهام اليد اليمنى وأخر بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم " وزوجته هبة ن ص س31 سنة ربة منزل.

 

وبين " طرف ثان "طلعت ا ع م 30 سنة عامل أجرى مصابًا " بجرح طعنى أسفل الأبط الأيسر وأخر بالصدر " والده أبو الحمد ع م 68 سنة بالمعاش مصابًا " بجرح طعنى بالصدر وجرح أسفل الرقبه " وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى الطرفان يقيمان بذات الناحية.

 

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول سلاح أبيض " سكين " وبمواجهة الطرف الأول أقر بارتكاب الواقعة بسبب قيام الأول من الطرف الثانى بمعاكسة الثانية من الطرف الأول وبسؤال شقيق الثانى من الطرف الثانى المدعو محمد ع م 56 سنة موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم واتهم الطرف الأول بإحداث إصابة شقيقه ونجله المذكورين تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج

مدير امن سوهاج

مديرية امن سوهاج

قسم اول سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة