إحالة لص الدراجات النارية فى منشأة ناصر إلى المحاكمة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه ب سرقة الدرجات النارية بمنطقة منشأة ناصر.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( أحد الأشخاص ) لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.