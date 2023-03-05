أيمن الجميل : برنامج الطروحات الحكومية أحدث رواجا ملحوظا فى السوق.. ونتوقع استثمارات كبيرة الفترة المقبلة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن خطة الحكومة لطرح 32 شركة تشمل 18 قطاعًا ونشاط اقتصادي حتى الربع الأول من العام المالية المقبل ضمن برنامج الطروحات العامة، أحدث رواجا ملحوظا فى السوق المصرية حتى قبل إجراءات الطرح الفعلى ، الأمر الذى حفز صناديق استثمارية كبرى وشركات عالمية للدخول إلى السوق المصرى وضخ استثمارات كبيرة فى الأنشطة المطروعة وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطنى

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن مجرد الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومى أدى لارتفاع 10 قطاعات بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الأخير، فى مقدمتها قطاع مواد البناء وقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات ، ومعها قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة، قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية ، وقطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والعقارات ، كما زادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة ، وجميعها قطاعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن برنامج الطروحات الحكومى، هو أحد الآليات المقررة للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية من خلال جذب استثمارات جديدة ومنح الإدارة لفكر جديد يستطيع تحقيق نجاحات أكبر للكيانات الاقتصادية المطروحة على مستوى مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية ، بما ينعكس إجمالا فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى، ودعم شعار صنع فى مصر لزيادة الصادرات، وصولًا لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن جهود الدولة للتوسع ومساندة القطاعات الإنتاجية فى الزراعة والصناعة والاتصالات والقطاعات الخدمية يستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية وتنمية احتياجات الطلب المحلي،والحد من الاستيراد وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج الصناعى والزراعى لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، على أن تتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة.

وأضاف أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى بجدية كى لا تكون منافسا للقطاع الخاص بل مساند جيد له، والحفاظ على أهم المميزات التى تتطلبها المنظومة الاقتصادية والتى تميز القطاع الخاص ، وهى الإبداع والحركة والديناميكية والتنوع الأمر الذى ينعكس على نجاح عملية التنمية بوقت قصير على غرار تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، فالدولة تلعب دور حيوي في المنظومة الاقتصادية ولكن دورها مساند وليس منافس للقطاع الخاص، الأمر الذي يدعم قدرتها على تحقيق مزيد من النجاحات.