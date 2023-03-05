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أول تعليق من زبيدة الحاصلة على محو الأمية فى عمر الـ87 بعد احتفاء أنجلينا جولي

الأحد، 05 مارس 2023 12:42 م
أول تعليق من زبيدة الحاصلة على محو الأمية فى عمر الـ87 بعد احتفاء أنجلينا جولي أنجلينا جولي والحاجة زبيدة حصلت على محو الأمية وعمرها 87 عاما
المنوفية - محمد فتحى

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قالت زبيدة عبد العال على الصعيدى، والتى كرمها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعد حصولها على شهادة محو الأمية فى سن الـ87 عاماً، ضمن المبادرة وزارة التضامن الإجتماعى تحت شعار "لا أمية مع تكافل" لمستفيدى برنامج التكافل، إنها فوجئت اليوم باحتفاء النجمة العالمية أنجلينا جولى عقب اتصال تلفونى من أحد أقاربى.
 
وأضافت زبيدة لـ"اليوم السابع": "إننى لا أعرف الممثلة إنجلينا جولى ولكنى أتوجه لها بمزيد من الشكر والامتنان لما قامت به من اهتمام بسيدة مثلى"، قائلة: "ربنا يحبب فينا خلقه ويرزقنا طاعة الله وحسن الخاتمة".
 
وكانت النجمة العالمية أنجلينا جولى قد احتفت بالحاجة زبيدة عبد العال على الصعيدى والتى كرمتها محافظ المنوفية، بعد حصولها على شهادة محو الأمية فى سن الـ87 عاماً، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى تحت شعار "لا أمية مع تكافل" لمستفيدى برنامج التكافل.
 
ونشرت أنجلينا جولى صورة السيدة زبيدة فى خاصية الستورى عبر حسابها بموقع انستجرام وذلك كنموذج ملهم لجمهورها وتأكيدا على أن التعليم لا يتوقف عند سن بعينه.
 
مبادرة وزارة التضامن الإجتماعى "لا أمية مع تكافل" تستهدف القضاء على أمية القراءاة والكتابة لمستفيدى برنامج تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقد بدأ تنفيذ المبادرة بالمحافظة فى الأول من يوليو 2022 بإجمالى عدد دارسين 6 آلاف دارس بعدد 487 فصلا دراسيا.
 
جدير بالذكر، أن السيدة زبيدة عبدالعال، تقيم بقرية دكما بمركز شبين الكوم تزوجت فى سن الثامنة عشر وأم لـ(8) أبناء وجدة لـ(13) حفيدا ولم تتعلم فى صغرها ووالدها كان لا يؤمن بأهمية تعليم الإناث، وقد بادرت بالالتحاق بالمبادرة والذهاب بنفسها للتعلم وتحقيق حلمها، واستكملت مسيرتها ببيع البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها حرصًا منها على متابتعهم وخوفاً من تسربهم للتعليم.

محافظة المنوفية

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