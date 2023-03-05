أوكرانيا: نزع ألغام القوات الروسية من أراضينا بسبب الحرب سيستغرق 70 عاما

كتب محمد جمال

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن جهود نزع الألغام من الأراضي التي دخلتها القوات الروسية خلال الحرب قد تستغرق 70 عامًا، مطالبة بدعم من شركاء أوكرانيا الدوليين لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وذكرت وزارة الاقتصاد الأوكرانية في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- أنه "بالنظر إلى حجم الألغام (التي تمت زراعتها)، فإن جهود نزع الألغام سيستغرق 70 عامًا بناء على الموارد التي تمتلكها أوكرانيا حاليًا، ولحل هذه المشكلة في أقل وقت ممكن، فإن الدعم المالي والتنظيمي والتكنولوجي من الشركاء الدوليين ضروري للغاية".

وأشارت الوزارة إلى أنه من الضروري عقد اجتماع على غرار اجتماع رامشتاين، والذي عقدته الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين في قاعدتها الجوية بألمانيا في أبريل العام الماضي، موضحة أن عقد اجتماع ثاني يكون محوره عمليات نزع الألغام يجب أن يركز على تنسيق الجهود لتنظيف كل المناطق المتضررة من الألغام والقنابل غير المنفجرة.