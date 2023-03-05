أماكن وأسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان فى الجيزة.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

افتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالجيزة، عدة معارض "أهلا رمضان" لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%، وضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أماكن وأسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان" في الجيزة

أولا: أماكن معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة

-معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-معرض "أهلا رمضان" بطريق جمال عبد الناصر، تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 بمدينة 6 أكتوبر.

-معرض "أهلا رمضان" بشارع المدرسية بالمنيب.

-معرض "أهلا رمضان" بشارع بورسعيد في البدرشين.

-معرض "أهلا رمضان" بشارع شكري القواتلي في العياط.

-معرض "أهلا رمضان" بجوار مبنى الحي الجديد بحي الوراق.

-معرض "أهلًا رمضان" بشارع مصدق في حي الدقي.

ثانيا: أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان" في الجيزة

-سكر معبأ - 1كجم – بـ14.5 جنيه.

-أرز معبأ عريض الحبة - 1 كجم – بـ14.5 جنيه.

-دقيق ورقي - 1 كجم – بـ17 جنيها.

-المكرونة - 400 جم – بـ10 جنيهات.

-زيت عباد - 750 مللي – بـ46 جنيها.

-زيت خليط - 700 مللي – بـ34 جنيها.

-زيت خليط - 1 لتر – بـ49 جنيها.

-مسلى - 700 مللي – بـ30 جنيها.

-مسلى - 1.5 كجم – بـ90 جنيها.

-الفريك البلدي بسعر 40 جنيها.

-شيكارة مكرونة بـ175 جنيها.

-الـ7 بهارات بـ60 جنيها.

-الشطة بسعر 80 جنيها.

-الثوم بودر بسعر 40 جنيها.

-البصل بودر بسعر 40 جنيها.

-الكركم بسعر 60 جنيها.

-الكاري بسعر 60 جنيها.

-الببريكة بسعر 60 جنيها.

-بهرات الفراخ بسعر 80 جنيها.

-الجنزبيل بسعر 130 جنيها.

-الكمون بسعر 140 جنيها.

-الفلفل الأسود بسعر 100 جنيه.

-الكزبرة بسعر 60 جنيها.

-أرز بسمتي هندي وسط بسعر 40 جنيها.

-أرز بسمتي سوبر بسعر 55 جنيها.

-أرز بسمتي عادي بسعر 32 جنيها.

-الفول البلدي بسعر 28 جنيها.

-العدس الأصفر بسعر 36 جنيها.

-ترمس سريع بسعر 36 جنيها.

-ذرة فشار بسعر 40 جنيها.

-الفريك البلدي بسعر 40 جنيها.

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أن الدولة تواصل جهودها وبالتعاون بين كلفه الجهات نحو إقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التي أقامتها محافظة الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا على الاستمرار في التوسع نحو إقامة المعارض السلعية لتغطية كافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين.

ووجه المحافظ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بمعارض أهلا رمضان بكافة المعارض المقامة والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة لتخفيف العبء على المواطنين.