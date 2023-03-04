6 دول أوروبية تدين العنف العشوائي ضد الفلسطينيين

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أعربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الدول الستة - في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقع التدوينات القصيرة (توتير)، اليوم /السبت/ - إدانتها بشدة للعنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات، معربة عن الحزن إزاء كل الخسائر في الأرواح .

وأفادت الدول بأنه " لا يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى أي شيء إلا وقوع المزيد من العنف ويجب أن يواجه المسؤولون عن ذلك المساءلة الكاملة والمحاكمة القانونية ويجب أن تتوقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد السلام والتحريض على العنف".

وأوضح البيان أنه "كانت هناك شرارة من الأمل قادمة من الاجتماع الأخير في العقبة ، حيث أكد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين الالتزامات المتبادلة، بما في ذلك الجهود المبذولة لوقف التصعيد والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم"، وقدمت الدول الست الشكر للولايات المتحدة والأردن على التوصل إلى هذه النتيجة التي تعد الأولي منذ سنوات عديدة .

وطالبت الدول الست جميع الأطراف على الامتناع عن إخراج هذه العملية الهشة عن مسارها، وحثوا جميع الأطراف على الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة بالتخفيف من حدة التصعيد بالأقوال والأفعال، وإعادة الهدوء من أجل أن تؤدي هذه الجهود إلى نتائج، مشددة على أهمية إنجاح الاجتماع القادم في مصر .

وأكدت الدول المعارضة القوية لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات؛ التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الأخير للمضي قدمًا في بناء أكثر من 7000 وحدة بناء استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.