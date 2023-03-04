5 آلاف أمريكي يوقعون على عريضة تطالب بمنع دخول وزير إسرائيلي متطرف إلى الولايات المتحدة

أ ش أ

وقع أكثر من خمسة آلاف أمريكي على عريضة تطالب بمنع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وإلغاء تأشيرة دخوله.

وذكرت وكالة (وفا) اليوم أن العريضة تطالب وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذ خطوات أبعد من مجرد إدانة تصريحات سموتريتش، الداعية إلى تنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين .

وأشارت إلى قيام مستوطنين بهجمات منظمة على البلدات والقرى الفلسطينية، ونشر الرعب وإحراق المنازل في حوارة، وبورين، وزعترة.

وقالت العريضة: "لم يمض سوى أسبوع على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في نابلس، التي راح ضحيتها 11 فلسطينيا، وجرح أكثر من 100 في وضح النهار، ليخرج سموتريتش بالتحريض على محو قرية حوارة الفلسطينية".