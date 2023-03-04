15 معلومة عن وحدة "المرأة ودمج النوع الاجتماعى" فى وزارة البيئة

كتبت منال العيسوى

عشرون عاما عمر وحدة "المرأة ودمج النوع الاجتماعى بالبيئة"، حيث أنشأت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة البيئة بقرار وزارى رقم 10 عام 2002، الذى حدد أولوياتها وأهدافها ومهامها، حيث تعمل هذه الوحدة على محورين هما مراعاة النوع الاجتماعى فى منظومة العمل الإدارى بجهاز شئون البيئة، وإدراج المساواة فى النوع الاجتماعى كمبدأ رئيسى لضمان تحقيق الاستدامة البيئية فى كل السياسات والخطط البيئية، بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون فى مارس 2002، والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية وقد تم توقيع بروتوكول التعاون عام 2008، والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال النوع الاجتماعى والبيئة، والتعاون مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، وحاليا المهندسة سماح صالح هى رئيس وحدة المرأة و دمج النوع الاجتماعى.

خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه الأهداف والمهام ودور وحدة المرأة والنوع الاجتماعى فى البيئة منذ انشائها حتى اليوم..

1- نشر الوعى البيئى بين قيادات المرأة.

2- المساعدة فى تكوين جمعيات أهلية نسائية تشارك فى مشروعات حماية البيئة بالمحافظات.

3- الاهتمام بالمرأة الريفية وتفعيل دورها في حماية البيئة الريفية.

4- تنظيم برامج تدريبية وأنشطة للفتيات في مجال حماية البيئة.

5- تشجيع وتنشيط دور القيادات النسائية في وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة

6- إعطاء دور أكبر للمرأة فى المهام والأنشطة وزيادة عدد القيادات من السيدات العاملات والاهتمام بدور المرأة فى أنشطة الفروع الإقليمية.

7- وضعت الوحدة إطار عام لاستراتيجية المرأة والبيئة من خلال مؤتمرها الأول، تحت عنوان "استراتيجية قومية للمرأة والبيئة والتنمية" ، والذى تلته العديد من المؤتمرات الإقليمية والتى ركزت على رسم الخطوط العريضة لخطط العمل بأقاليم الجمهورية المختلفة طبقاً للظروف البيئية ووضع المرأة ومشاركتها في العمل البيئي.

8- نفذت الوحدة العديد من الأنشطة لتحقيق أهدافها من أهمها، إعداد دورات تدريبية عن مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في العمل البيئي، وتنفيذ حملة للتوعية بأهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة بكل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبمشاركة كافة الجهات المعنية بقضايا البيئة والمرأة، والمشاركة المجتمعية في كل محافظة، كما تم التعاون في برنامج تطهير مواقع التلوث بالرصاص بشبرا الخيمة والذي يهدف للحد من الآثار الصحية الناتجة عن التلوث بالرصاص لكل من المرأة والطفل.

9- أنشأت الوحدة مراكز الوعي البيئي، والتي تعمل على نشر الوعي البيئي لدى المرأة وخاصة في المناطق الريفية، للنهوض بها في مجال الحفاظ على البيئة وحماية مواردها وذلك بمحافظات الفيوم وبور سعيد ومرسى مطروح، بالإضافة إلى مركزين بكل من المعصرة وعزبة الوالدة بمحافظة حلوان، التي يتم من خلالها توعية أفراد المجتمع بالقضايا البيئية وتدريبهم على الأنشطة المرتبطة بالحفاظ على البيئة مثل تدوير المخلفات.

10- عملت وحدة المرأة بوزارة البيئة أيضا على التعاون مع مشروع دعم المبادرات البيئية في مراحل دمج مبادئ النوع الإجتماعي في مجال عمل الجمعيات الأهلية المدعمة من قبل المشروع.

11- نفذت الوحدة تدريبات برفع قدرات العاملات بالجهاز، وترشيحهن في العديد من الدورات التدريبية للنهوض بمستوى أدائهن في العمل ودعم خبراتهن.

12- نظمت وحدة المرأة أيضا العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات وورش العمل في مجالات دور المجتمع وخاصة المرأة، في الحفاظ على البيئة وتحقيق الإستدامة البيئية.

13- المشاركة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية لعرض تجربة مصر في تحفيز المجتمع للمشاركة في المشروعات البيئية.

14- إنشاء موقع إلكتروني مدعم بقاعدة بيانات للنوع الاجتماعي وعلاقته بالموارد المائية بالإضافة إلى وضع المؤشرات الخاصة بتحقيق مبدأ التكافؤ في إدارة الموارد المائية في ضوء البيانات المتاحة في هذا المجال وذلك من خلال مشروع إدماج أبعاد النوع الإجتماعي في تحسين وإدارة الموارد المائية بدول حوض البحر المتوسط.

15- أولت الوحدة اهتماما خاصا بالمناطق الريفية والعشوائية، حيث تمت مراعاة أن تكون من المناطق الأكثر احتياجاً من حيث المشكلات البيئية عند اختيار مواقع تنفيذ البرامج.