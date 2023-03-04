اليوم السابع
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‏ وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

السبت، 04 مارس 2023 09:57 ص
‏ وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية-أرشيفية
قنا صابر سعيد

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وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلي محافظة قنا وكان في استقباله اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وتأتى الزيارة في إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا المتابعة الدورية للمشروع القومي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
ويستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا الجولة، بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز قوص ومعارض " أهلا رمضان"  بقنا، كما تتضمن جولة اللواء هشام آمنة افتتاح وتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات الصرف الصحي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم وكذا توفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
 
ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية عدد من المشروعات بمركز نقادة ويفتتح مشروع الصرف الصحي وكورنيش النيل بنقادة ويتفقد عدد من الشوارع التي تم الانتهاء منها وتجميلها في المدينة.
 
 

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