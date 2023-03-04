وسط إقبال كبير.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان بكفر الزيات (صور)

الغربية محمد طارق

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة مستمرة في التوسع بإنشاء المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض أهلا رمضان الثابت بمدينة كفر الزيات، بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وأشاد المحافظ خلال تفقده للمعرض بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز ، السكر، الزيت،السمن وبيض المائدة، موجهاً الشكر لمؤسسات المجتمع المدني لتعاونها المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح رحمي أن المحافظة قامت بإنشاء 15 معرض أهلا رمضان داخل كافة المدن والأحياء، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر، مشيراً إلى الاستعداد لافتتاح عدد آخر من تلك المنافذ من أجل توفير احتياجات المواطنين، موجهاً مديريات التموين، الطب البيطري والصحة بمواصلة الحملات اليومية على كافة المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة السلع وتوافرها، وعدم المغالاة في أسعارها.