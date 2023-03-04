وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يغرسان شجرة بقرية خزام ضمن مبادرة الرئيس..صور

قنا صابر سعيد

غرس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، شجرة بجوار مجمع خدمات المواطنين بقرية خزام التابعة لمركز قوص، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير التنمية المحلية لمحافظة قنا، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة " 100 مليون شجرة".

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، والتي بدأت بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية الحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها و عدم التعدى عليها ، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه سيتم توريد 179 ألف شجرة الي محافظة قنا بالاضافة الي حوالي 45 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودي، أن محافظة قنا استلمت 170 ألف شجرة ( 109 ألف شجرة مثمرة، 61 ألف شجرة زينة )، مؤكدا أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها، مشيرا إلى أن الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت ( 36 الف شجرة زيتون، و 36 الف شجرة ليمون، و 23 الف شجرة جوافة، و 20 الف شجرة كونو كاربس، و 20 الف شجرة كازورينا ، و 18 الف شجرة كافور، و 10 الف شجرة برتقال، و 2 الف شجرة يوسفي، و 2 الف شجرة رومان، و 2 الف شجرة فرشة الزجاج، و 1 الف شجرة أكاسيا جاوكا ).



وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يغرسان شجرة بقرية خزام



وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يغرسان شجرة