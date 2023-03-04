وزارة الأوقاف تعلن رفع بدل الخطابة بالمكافأة

قررت وزارة الأوقاف رفع بدلات خطباء المكافأة على بند التحسين، بدءًا من خطب وأداء شهر أبريل 2023م، وذلك على المرفق بالجدول، مع فتح باب التقدم لجميع خطباء المكافأة الراغبين فى الانتقال إلى بند التحسين المالي، وذلك على الرابط التالي: https://forms.gle/F5f3BxSoNMWfTrUj7، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن برامج الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين.

من ناحية أخرى، نظرًا لمخالفاته تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة، قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف وقف الشيخ إ م م ع، إمام وخطيب بمسجد السلام بمنطقة أولاد علام بالدقى بمديرية أوقاف الجيزة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة .



زيادات خطباء المكافأة

واستعدادًا لشهر رمضان المبارك 1444هــ، واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف فى التدريب والتأهيل المستمر، وفى إطار العمل على صقل الأئمة علميًّا ومعرفيًّا، انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات دورات اليوم الواحد فى (فقه الصيام) لأئمة أوقاف المديريات الإقليمية، والتى تستمر فى الفترة من 4/ 3/ 2023م حتى 14/ 3/ 2023م، وذلك بالمديريات الإقليمية الآتية: "القاهرة، الإسماعيلية، السويس، الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية، سوهاج، دمياط، الشرقية، البحيرة".