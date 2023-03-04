نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن إجراءات السلامة وقت الزلازل.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة برئاسة المهندس محمد فتح الباب ندوة بعنوان " إجراءات السلامة وقت الزلازل والكوارث الطبيعية " ، وحاضر فيها الجيولوجي رجب فوزي محمد على رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالمقاولين العرب واستشاري السلامة والصحة المهنية.

فى البداية رحب المهندس محمد فتح الباب،اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، بالحضور مؤكدًا ان النقابة حريصه على تناول الموضوعات المتداولة على الساحة والتى تهم قطاع كبير من المهندسين منها الاجراءات اللازمة وقت حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية بعد وجود عدد من الزلازل فى الفترة الاخيرة وتضررت منها عدد من البلاد وتوابعها .

واضاف أن المحاضرة تأتى لتوعية المهندسين بإجراءات السلامة فى الحالات الطارئة واوقات الزلازل وتأتى ضمن دور اللجنة لرفع وعى المهندسين لإجراءات السلامة والصحة المهنية ورسالة طمأنينه لكل المصريين.

واضاف أن الندوة تتناول موضوعات الاعجاز العلمى ، انواع الزلازل ومصادرها ، مفهوم التسونامى ، وأسباب حدوثه وآثار الزلازل على حياه الانسان وطرق القياس لقوة الزلزال والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها وقت حدوث الزلازل.

ومن جانبه قال الجيولوجي رجب فوزي محمد على رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالمقاولين العرب واستشاري السلامة والصحة المهنية، ان الزلازل تحدث من الاف السنين وهو حدث طبيعى يتحكم فيه الله سبحانه وتعالى وتندرج ضمن الكوارث الطبيعية لنتائجها الوخيمة مشيرا الى ان الجميع اعتاد على تواجدها فى منطقة الزلازل بشرق اسيا ولكن حدث فى اماكن مختلفة نظرا لما يشهده العالم من تغييرات مناخية من ارتفاع درجات الحرارة الذى يوثر على تغيير مفاجئ ومتسلسل لسطح الأرض ومنها التاثير على القطبين ويتسبب فى ذوبان الجليد وبالتالى زيادة منسوب المياه والذى يوثر بدوره على ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات ويتبعه من تغيير الطبقه الارض وحدوث هزات ارضية وتصدعات بالقشرة الارضية .

وأضاف أن للزلازل 3 انواع منها التكتونية التى يحدث فيها هزات كبيرة التى تظهر فيها سطح الارض الظاهر صلبا ومستقرا الا ان باطنه ليس كذلك والنوع الثانى الزلازل البركانية والنوع الثالث هو الزلازل البشرية والتى يتسبب فيها الانسان منها بناء السدود .

وأكد ان مصر بها حماية من الزلازل بسبب تصدع حدث من الاف السنين فاصبح هناك مسافة كبيرة وبين الحزام الزلزالي الذى تتأثر به عدد من الدول الآن .

وتحدث عن إجراءات السلامة التى يجب اتباعها وقت الزلازل وقبلها والحماية من توابعها وتوعية الاسرة بها حفاظًا على حياتهم ، وفى نهاية اللقاء تم تسليم شهادات تقدير للمشاركين فى الندوة والمحاضر والتقاط الصور التذكارية.